In weiten Teilen der Pfalz könnte es am Abend und in der Nacht zu Glätte durch gefrierenden Regen kommen. Das hat der Deutsche Wetterdienst mitgeteilt. Es sei mit starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen. Die Warnung gilt für Kreis und Stadt Kaiserslautern, den Kreis Kusel, den Kreis Bad Dürkheim, den Kreis Südliche Weinstraße sowie Neustadt, den Donnersbergkreis , den Kreis Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens.