[Aktualisiert 18.40 Uhr]. Die Unwetterlage über der Vorderpfalz hat sich schneller entwickelt als zunächst vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet. Über die Warnapp Katwarn verbreitete er gegen 18.30 Uhr eine erste amtliche Warnung „vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen“, die zunächst bis 19.30 für die Vorderpfalz gilt. Der Raum Bad Dürkheim war am Montagabend erneut von Starkregen betroffen, die Feuerwehren sind im Dauereinsatz.

Der DWD hatte am Montagmittag zunächst in Form eines Vorab-Hinweises vor einer Unwetterlage mit schweren Gewittern mit heftigem Starkregen ab 21 Uhr gewarnt. Diese gelten bis 4 Uhr am Dienstagmorgen für die Regionen Donnersbergkreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Kreis Südliche Weinstraße, Kreis Bad Dürkheim sowie die Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer und Mannheim. Möglich seien zwischen 25 und 40 Liter Regen pro Kubikmeter in kurzer Zeit oder innerhalb von wenigen Stunden. Außerdem könnten Hagel und schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde auftreten.

Starkregen-Karte des Umweltministeriums des Landes Rheinland-Pfalz