Dunkle Regenwolken, starker Wind: Draußen wird es in den nächsten Tagen meist ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem für den Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10 Uhr, vor Frost. In der Pfalz sind von der Warnung folgende Gebiete betroffen: der Donnersbergkreis, die Städte Zweibrücken und Pirmasens sowie der Kreis Südwestpfalz, Stadt und Kreis Kaiserslautern, die Städte Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen, der Rhein-Pfalz-Kreis, der Kreis Bad Dürkheim, der Kreis Kusel und der Kreis Südliche Weinstraße.

Sonntag wird nasskalt

Der Sonntag wird in Rheinland-Pfalz dann nasskalt bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad, wie der Wetterdienst am Samstag mitteilte. Schnee, damit aber auch Glätte, wird es demnach nur oberhalb von 400 Metern geben, die Temperaturen liegen im Bergland zwischen minus einem und plus drei Grad. Dazu bringt Orkantief „Hermine“ starken Wind aus Süd bis Südwest mit verbreitet starken bis stürmischen Böen, im Bergland sind auch Sturmböen und schwere Sturmböen möglich.

Ähnlich sieht der Vorhersage zufolge der Wochenbeginn aus, der Wind flaut allerdings ab. Am Montag ist es stark bewölkt mit Schauern, im Bergland kommt weiterer Schnee dazu. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sieben Grad, in Hochlagen zwischen einem und vier Grad.