Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dichtem Nebel, der von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag gebietsweise auftreten kann. In der Pfalz sind nach Angaben des Wetterdienstes insbesondere Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, der Rhein-Pfalz-Kreis, der Kreis Bad Dürkheim, der Kreis Südliche Weinstraße und der Kreis Kusel betroffen. Auch auf der anderen Seite des Rheins, in Mannheim, kann es nebelig werden. Die Warnungen gelten in diesen Bereichen für den Zeitraum von Mittwoch, etwa 19.30 Uhr, bis Donnerstag, etwa 10 Uhr.