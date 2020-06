Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag erneut vor kräftigen Gewittern in der Pfalz. Die starken Gewitter können von Starkregen begleitet werden. Zwischen 15 und 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter kann so in einer Stunde fallen, erwarten die Experten. Außerdem sei mit Sturmböen von 70 bis 85 Kilometer pro Stunde sowie Hagel zu rechnen. Lokal kann es zu Unwettern kommen, die laut den Wetter-Experten mit heftigem Starkregen einhergehen und am Nachmittag wieder nachlassen sollen. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter laut DWD langsam ab. Es bleibt wolkig, örtlich kann es regnen.