Nach zahlreichen Unfällen im Tagesverlauf bleiben die Straßen auch am Dienstagabend rutschig. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Dienstag vor Glätte und teils gefrierender Nässe, vor allem im Bereich der Südpfalz und des Donnersbergkreises. In der Nacht zu Mittwoch muss demnach teils mit Schnee und gefrierendem Regen gerechnet werden. Gebietsweise kann auch Nebel auftreten, der die Sicht bis auf 150 Meter einschränkt. Erst am Mittwoch sinkt im Laufe des Tages die Glättegefahr, es bleibt aber frostig.