Nach einem vielerorts sonnigen Wochenende steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Woche mit kräftigen Gewittern und Unwettern bevor. Bereits am Sonntagnachmittag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Südwesten erste Schauer und Gewitter auf. Am Montag bestehe dann sogar „erhöhte Unwettergefahr, besonders durch heftigen Starkregen“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Auch am Dienstag sind den Angaben zufolge Gewitter mit Sturmböen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen am Montag auf Werte zwischen 25 und 31 Grad an. Nachts kühlt es auf 12 bis 16 Grad ab.