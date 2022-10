Pünktlich zum Wochenende verabschiedet sich der goldene Oktober und macht trübem und regnerischem Herbstwetter Platz. „Mit den sonnigen Tagen ist ab Freitag erst mal Schluss“, prognostiziert Christian Müller vom Wetterbüro Klima Palatina in Maikammer. Bereits am Donnerstagabend ziehe über der Pfalz dichte Bewölkung auf, vereinzelt könne es regnen. Der Freitag werde dann trübe, regnerisch und zunehmend windiger bei Temperaturen um die 16 Grad. Für den Samstag sagt der Meteorologe Regen, Wind, im Bergland auch stürmische Böen voraus. Erst am Sonntag beruhige sich das Wetter allmählich, so Müller. Die Höchsttemperaturen am Wochenende liegen bei 18 Grad, nachts werden 10 bis 12 Grad erreicht. Zu Wochenbeginn und damit zu den Herbstferien werde es wieder freundlicher und mit bis zu 22 Grad erfreulich mild – sobald sich die Neben- und Hochnebelfelder aufgelöst haben. Ende des Monats werde es wieder kühler und regnerischer.