Nach den Pfingstfeiertagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland trüb. Am Dienstag seien eine wechselnde bis starke Bewölkung sowie aufkommende Schauer zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. Kurze Gewitter können demnach auftreten, während die Temperaturen auf höchstens 16 Grad steigen. Der Wind bläst mäßig bis frisch mit teilweise stürmischen Böen. Laut den Meteorologen sinken in der Nacht zu Mittwoch die Temperaturen auf bis zu fünf Grad. Zeitweise kann demnach schauerartiger Regen aufkommen.