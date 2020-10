Drei Männer aus dem Kreis Kaiserslautern müssen sich ab dem 17. November vor dem Landgericht Kaiserslautern wegen erpresserischen Menschenraubs verantworten. Dem Trio wird vorgeworfen, zusammen mit einem Komplizen im April einen 43-jährigen Handwerksmeister aus dem Kreis Kaiserslautern in eine Falle gelockt zu haben, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte.

Dem Handwerker sei ein Auftrag für eine Heizungsanlage in einer US-Kaserne vorgespiegelt worden. Tatsächlich wurde das Opfer jedoch auf dem Weg dorthin laut Anklage in einem Waldstück bei Mehlingen überwältigt, getreten, geschlagen und schließlich gefesselt in einen Kleintransporter gezerrt. Dort sei der Handwerker mit Schusswaffen so bedroht worden, dass er seine Ehefrau telefonisch veranlasste, den Tatverdächtigen 18.000 Euro auszuhändigen. Zudem musste er zusagen, weitere 750.000 Euro zu überweisen. Danach wurde der Handwerker, dem eine Tüte über den Kopf gestülpt wurde, den weiteren Angaben zufolge schließlich freigelassen. Eine Sonderkommission der Kriminaldirektion Kaiserslautern konnte Wochen später die Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen.

Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstage terminiert.