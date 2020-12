Nach RHEINPFALZ-Informationen wird der Westpfalz-Rettungshubschrauber „um den Jahreswechsel herum“ nach rund 15 Monaten Interimsbetrieb in Eßweiler (Kreis Kusel) an seinen neuen Standort in Imsweiler (Kreis Donnersberg) umziehen. Mit Verweis auf das laufende Verfahren bestätigten aber bislang weder die ADAC-Luftrettung noch das Innenministerium die Information.

Der Rettungshubschrauber war seit September 2019 in Eßweiler stationiert, davor in Sembach (Kreis Kaiserslautern). Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hatte aus „natur- und artenschutzrechtlichen Gründen“ die Fortführung des Interims-Flugbetriebes in Eßweiler untersagt. Bis zum 4. Dezember lief die Ausschreibung.

Neben dem ADAC könnten auch die Deutsche Luftrettung oder die Johanniter Angebote beim Innenministerium eingereicht haben. Sonja Bräuer, Pressesprecherin des Ministeriums, wollte auf Anfrage keine Angaben machen: „Wir müssen uns da an die rechtlichen Vorgaben und festgelegte Abläufe halten, werden die Entscheidung aber veröffentlichen, sobald sie gefallen ist.“