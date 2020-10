Das Westpfalz-Klinikum gehört zu Deutschlands besten Krankenhäusern. Das hat eine Studie des F.A.Z.-Instituts ergeben. Wie Dennis Kolter, Pressesprecher des Westpfalz-Klinikums, mitteilt, erreichte der Kuseler Standort unter den Krankenhäusern mit 150 bis 300 Betten Platz 56, der Standort in Kaiserslautern landete unter den Krankenhäusern mit 800 Betten sogar auf Platz 16 und der Standort Kirchheimbolanden belegte unter den Krankenhäusern mit 50 bis 150 Betten Rang 53. Der Standort Kusel übernehme einerseits die Aufgabe, die chirurgische und internistische Grund- und Regelversorgung für die Einwohner im Landkreis Kusel zu gewährleisten. Andererseits seien zusätzlich Schwerpunkt-Abteilungen der Maximalversorgung geschaffen worden. Dazu gehöre die Klinik für Orthopädie, die Gefäßchirurgie und Angiologie. Diese haben laut Pressemitteilung des Klinikums ein überregionales Einzugsgebiet, das bis in die Vorderpfalz, ins Saarland oder auch ins Nahetal reicht. Hinzu komme als Spezialabteilung die neurologische und neurochirurgische Frührehabilitation, deren Patienten auch aus Mannheim, Mainz oder Homburg kommen. Wie Kolter weiter mitteilt, wurden für die Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ nach Angaben des F.A.Z.-Instituts mehr als 2200 aktuelle Qualitätsberichte von Krankenhäusern in Deutschland aus der Patientenperspektive ausgewertet. Die Daten aus den Qualitätsberichten stellte der Gemeinsame Bundesausschuss zur Verfügung. Darüber hinaus seien Daten aus Bewertungs- und Befragungsportalen in die Studie eingeflossen.