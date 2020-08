Nachdem zu Wochenbeginn zwei positiv auf das Coronavirus getestete Mitarbeiter aus dem Westpfalz-Klinikum vermeldet wurden, hat sich die Zahl nach weiteren Tests erhöht. Nach Angaben des Krankenhauses sind derzeit insgesamt fünf Mitarbeiter – drei aus dem medizinischen und zwei aus dem technischen Bereich – in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffenen Mitarbeiter befänden sich seitdem, ebenso wie die Kontaktpersonen, die nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts in die Kategorie 1b fallen, allesamt in häuslicher Isolation. Außerdem gelten ab Montag im Krankenhaus strengere Besuchsregeln – beziehungsweise sie werden stärker kontrolliert. Weiterlesen