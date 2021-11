Aufgrund der steigenden Anzahl von Corona-Infizierten hat das Westpfalz-Klinikum für seinen Standort in Rockenhausen am Freitagabend einen Besuchsverbot verhängt. Ausnahmen würden in Absprache mit dem medizinischen Personal zugelassen, beispielsweise bei der Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden, teilt das Westpfalz-Klinikum mit. Das Verbot gelte nur für Rockenhausen. In Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden sei ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag unter der 3G-Regel zugelassen. Derzeit werden in Rockenhausen zwölf Covid-Patienten auf Isolationsstationen behandelt. Drei weitere befinden sich auf der Intensivstation, sie werden invasiv beatmet.