Noch immer hat das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern die Herkunft des MRSA-Keims, mit dem sechs Frühchen auf der Kinderintensivstation befallen sind, nicht gefunden. Das sagte ein Klinikumssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Seit vor mehr als einer Woche bei einer Routinekontrolle das multiresistente Bakterium gefunden wurde, gilt für die betroffene Station ein Aufnahmestopp. Wann dieser endet, ist unklar. Weitere Frühchen und neue Intensivfälle werden auf einer Ausweichstation behandelt. Den Neugeborenen mit Keimbelastung gehe es soweit gut, eine Infektion sei bisher nicht bei den Babys ausgebrochen, so ein Klinikumssprecher. Ein Entlassungstermin stehe noch nicht fest.

Ein in Deutschland „sehr seltener“ Keim

Weitere Tests auf den Keim bei den Eltern der Frühchen sowie bei Mitarbeitern waren alle negativ. Der Stamm des MRSA-Keims ist nach Angaben des Klinikums von einem Referenzlabor des Robert-Koch-Instituts als ein „in Deutschland sehr seltener“ identifiziert worden. Über den Namen des Stamms oder dessen Gefährlichkeit wollte das Krankenhaus bislang keine Angaben machen. Er habe „nichts mit dem zu tun, was üblicherweise in Kliniken gefunden wird“, heißt es. MRSA ist die Abkürzung für Methicillin-resistenter Staphylokokkus aureus, gegen den die meisten Antibiotika resistent sind. Tritt er, wie bei den Frühchen nur äußerlich auf der Haut oder auf Schleimhäuten auf, ist er ungefährlich. Riskant kann es jedoch werden, wenn er durch eine Infektion in Körperflüssigkeiten gelangt. Die sechs betroffenen Babys werden wöchentlich neu getestet.