Auf der Isolierstation des Westpfalz-Klinikums werden am Standort Kaiserslautern derzeit acht Covid-19-Patienten betreut. Das hat das Klinikum auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Zusätzlich liegen drei Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Eine dieser drei Personen werde invasiv beatmet. Einen Impfschutz haben laut der Klinik drei der Patienten auf der Isolierstation und zwei der Patienten auf Intensiv; bei den sogenannten Impfdurchbrüchen – also Covid-19-Erkrankungen trotz vollständigem Impfschutz – handele es sich oftmals um Patienten mit Vorerkrankungen. Die Patienten, die derzeit stationär versorgt werden müssten, seien durchschnittlich jünger als in früheren Phasen der Corona-Pandemie.

Das Klinikum hat konzernweit (an den Standorten Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen) 75 Intensivbetten der höchsten Versorgungsstufe für Erwachsene, von denen sich aktuell 47 in Kaiserslautern befinden. Sieben Intensivbetten seien derzeit standortübergreifend frei. Darüber hinaus gebe es Intensivbetten für Kinder und eine Notfallreserve, die innerhalb kurzer Zeit verfügbar gemacht werden könne.