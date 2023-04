Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat am Donnerstag die Konzession für den Rettungshubschrauber „Christoph 66“ in der Westpfalz für die nächsten 25 Jahre vergeben. Bis 2048 wird die gemeinnützige ADAC Luftrettung den Westpfalz-Helikopter betreiben. Der Vertrag wurde von Ebling und dem Geschäftsführer der ADAC Luftrettung gGmbH, Frédéric Bruder, unterzeichnet, wie beide Seiten mitteilten. Das Innenministerium sprach von einem Auftragsvolumen von geschätzt rund 80 Millionen Euro netto. Damit handele es sich um eine der bundesweit größten Vergaben im Luftrettungsdienst.

Der Vertrag sieht demnach nicht nur den Betrieb des Hubschraubers vor, sondern auch den Bau und Betrieb einer Luftrettungsstation. Diese soll im Bereich Dörnbach/Imsweiler im Donnersbergkreis entstehen und nach bisheriger Planung Anfang 2026 an den Start gehen. Bis dahin wird „Christoph 66“ wie bisher vom Flugplatz Imsweiler abheben. Das Einsatzgebiet umfasst neben dem Donnersbergkreis auch Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie die Kreise Birkenfeld und Kusel.

2019 war ein erster Vertrag für den Betrieb einer Maschine in der Westpfalz mit der ADAC Luftrettung unterzeichnet worden. Dieses Vergabeverfahren hatte sich länger hingezogen, unter anderem weil ein Bewerber - die DRF Luftrettung - einen Antrag gegen gewisse Bedingungen der Ausschreibung gestellt hatte. Dieser war vom Verwaltungsgericht Mainz abgewiesen worden.

Vorher war in Sembach im Kreis Kaiserslautern eine Maschine der Johanniter Luftrettung im Einsatz gewesen, allerdings nur auf Basis einer Vereinbarung mit dem Westpfalz-Klinikum für Patiententransporte innerhalb des Krankenhausverbundes. Das Westpfalz-Klinikum ist neben der Uniklinik Homburg/Saar und der Klinik in Idar-Oberstein auch nun Partner. Außer „Christoph 66“ gibt es in Rheinland-Pfalz noch Rettungshubschrauber in Mainz, Koblenz, Wittlich und Ludwigshafen.