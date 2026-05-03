Ein Strandbuggy ist am späten Freitagabend das Ziel von Zerstörungswut geworden. Laut Polizei stahlen zwei Unbekannte zunächst das Fahrzeug zwischen 22 und 23 Uhr in der Bayreuther Straße im Stadtteil West. Sie schoben den Buggy nach derzeitigen Erkenntnissen in einen Feldweg zwischen der Bayreuther Straße und der Wollstraße. Dort zündeten sie das Fahrzeug an. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte ihn. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Tatverdächtigen werden laut Polizei als Männer mit kräftiger Statur beschrieben, welche zur Tatzeit dunkle Kleidung trugen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden unter Telefon 0621 96324250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.