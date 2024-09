Der neue Ludwigshafen-„Tatort“ mit einer echten Pfälzerin frisch im Ensemble hat am Montagabend Premiere auf der Parkinsel beim Festival des deutschen Films gefeiert. Die in Kaiserslautern aufgewachsene Davina Fox spielt in „Dein gutes Recht“ eine LKA-Mitarbeiterin, die Teil einer internen Ermittlung ist, die um Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) kreist. „Das ist meine erste Filmpremiere, ich bin super/aufgeregt“, sagte eine strahlende Davina Fox am roten Teppich. Die 26-Jährige ist gelernte Radioredakteurin und ist nach einer Sprecherausbildung ins Schauspiel gewechselt. Der Kontakt zum „Tatort“ sei über eine Komparsenrolle als „120 Prozent pfälzische“ Wikingerfrau in der Odenthal-Folge „Gold“ entstanden - gerade aufgrund ihres großen Pluspunkts für die in der Pfalz angesiedelten Reihe: Die Deutschamerikanerin spricht waschechtes (West-)Pfälzisch, was der Authentizität der SWR-Reihe gut tut. „Im Dialekt zu spielen, macht Megaspaß“, sagt Fox.