Am Freitagabend ist es in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Nach Angaben der Polizei gab die Unfallverursacherin an, dass eine Wespe durch das geöffnete Seitenfenster ihres Autos geflogen sei. Die Fahrerin erschrak sich und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Die Autofahrerin des entgegenkommenden Pkws wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.