++Kehrtwende im Fall Kimmich++Weshalb beim Impfen in der Pfalz gerade Geduld gefragt ist++Pfälzer Corona-Protestgruppe im Visier der Staatsanwaltschaft++

Corona-Protest: Pfälzer Gruppe im Verfassungsschutz-Visier

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat erstmals erkennen lassen, dass er eine bestimmte Corona-Protestgruppe im Blick hat. Zum Artikel

Frust und lange Schlangen: Deshalb wird Impfen in der Pfalz zur Geduldsprobe

Wer sich in der Pfalz zur Zeit impfen lassen will, muss oftmals stundenlang vor Impfbussen warten. Die Probleme liegen laut Helfern vor Ort klar auf der Hand. Zum Artikel

So wird das Wetter zum Wochenbeginn

Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz mit trübem und nass-kaltem Wetter. Zum Artikel

Hier halten die Impfbusse in der Pfalz ab Montag

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen. Zum Artikel

Bayern-Profi Kimmich will sich nun doch impfen lassen

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich will sich dem ZDF zufolge nach einer Corona-Infektion nun gegen das Virus impfen lassen. Zum Artikel

Pfälzerin im Finale bei RTL-Sendung „Supertalent“ auf Platz 6

Mit ihren gefühlvollen Klavierstücken hat es die 15-jährige Helena Berlinghof aus Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) im Finale der RTL-Sendung „Das Supertalent“ am Samstagabend auf Platz 6 geschafft. Zum Artikel

Kontrolle der 3G-Regel im ÖPNV – ein Selbsttest

Seit dem 24. November gilt deutschlandweit die 3G-Regel im ÖPNV. Wie wird diese umgesetzt und kontrolliert? Wir haben den Selbsttest gemacht und uns umgehört. Zum Artikel

Schüsse im Garten: Mann will Einbrecher abschrecken

Ein Mann hat in seinem Garten jeden Abend Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgefeuert, um nach seinen Angaben mögliche Einbrecher einzuschüchtern. Zum Artikel

Deutschlandweite Proteste gegen Corona-Maßnahmen

In ganz Deutschland gibt es Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Nicht alle sind friedlich, nicht alle sind erlaubt. Teilweise kommt es zu Ausschreitungen. Zum Artikel

Tornados: Mehr als 300 Kilometer lange Schneise des Todes

In sechs US-Bundesstaaten haben Tornados Schneisen der Zerstörung gerissen und Dutzende Menschen getötet. Besonders Kentucky ist betroffen. Vielerorts gibt es keine Stromversorgung mehr. Zum Artikel

Legendäre Star-Trek-Vorlesung wieder digital

Auch in der neu aufgeflammten Corona-Krise will die Zweibrücker Star-Trek-Crew um „Captain“ Hubert Zitt nicht auf die alljährliche Star-Trek-Weihnachtsvorlesung an der Hochschule verzichten. Zum Artikel