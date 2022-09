Einem Bewohner eines Pflegeheims im Rhein-Pfalz-Kreis ist eine teure Zahnprothese gestohlen worden. Offensichtlich hätten es die Täter auf die darin vorhandenen Goldfüllungen abgesehen, teilte die Polizei in Schifferstadt am Donnerstag mit. Die Prothese habe einen Wert von mehreren Tausend Euro. Sie hatte sich im Badezimmer des Pflegeheims in Limburgerhof befunden, gestohlen wurde sie dem 91-jährigen Mann bereits in der Nacht zum Montag.