Ab Mittwoch, 29. April, öffnen alle Wertstoffhöfe des Landkreises Bad Dürkheim wieder zu den regulären Öffnungszeiten. Wer etwas abgeben will, braucht aber einen Termin.

Da die Kreisverwaltung mit einem großen Ansturm rechnet, hat sie ein System mit Terminvergaben im Halbstundentakt eingerichtet, das ab Montag, 9 Uhr, freigeschaltet wird. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld verteidigt die bisherige Schließung der Wertstoffhöfe. „Wir hatten einen großen Ansturm erlebt, die Abstandsregeln konnten nicht eingehalten werden.“ Zur Sicherheit von Bürgern und Mitarbeitern sei es wichtig gewesen, ein Ticketsystem zu etablieren. Klaus Pabst, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB), ergänzt: „Wir hatten sehr viele Anfragen, wann es auf den Wertstoffhöfen wieder losgeht. Viele Menschen haben zuhause entrümpelt.“ Mit dem Ticketsystem sei nun eine gute Lösung gefunden worden. „Aber wir müssen natürlich beobachten, wie es läuft.“

Ticket-Buchung online möglich

Die Abgabe von Wertstoffen ist ab Mittwoch möglich. Das dafür nötige Ticket kann ab Montag, 9 Uhr, online mit Hilfe der Abfall-App des AWB oder über die Homepage des Landkreises gebucht werden. Die Abfall-App ist in den App-Stores unter dem Suchbegriff „AWB Bad Dürkheim“ zu finden. Nach Buchung eines Termins werde innerhalb weniger Minuten eine Bestätigung per E-Mail versandt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. „Deshalb sollten die Kunden auch ihren Spam-Ordner kontrollieren, falls die Terminbestätigung dort gelandet ist.“ Bei der Anlieferung kann das Ticket in ausgedruckter Form oder elektronisch vorgezeigt werden.

Der AWB rät, Termine online zu buchen, da die Telefonleitungen bereits jetzt schon völlig überlastet seien. Dennoch gibt es auch die Möglichkeit, ein Ticket telefonisch zu buchen. Dafür ist die Ticket-Telefonnummer 06322/961-5599 eingerichtet worden. „Über alle anderen Telefonnummern des AWB kann kein Termin gebucht werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Wer telefonisch bucht, muss bei der Eingangskontrolle Name und Adresse nennen. Für Anlieferungen aus gewerblichen Tätigkeiten und Grünschnitt wird kein Ticket benötigt.

Die Kreisverwaltung bittet außerdem darum, bei der Anlieferung von Wertstoffen die Abstandsregeln und die ab Montag geltende Maskenpflicht einzuhalten.