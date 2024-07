Bonava ist ein Projektentwickler im Bereich Wohnungsbau, der im Norden Europas und in Deutschland tätig ist. Im April 2023 wurde bekannt, dass das schwedische Unternehmen auf dem Gelände der ehemaligen Germersheimer Schiffswerft Mehrfamilienhäuser bauen möchte. Als erster Schritt musste die Werftstraße erhöht werden, damit der Hochwasserschutz des Landes Rheinland-Pfalz in der Stadt lückenlos gewährleistet ist. Der bestehende Rheinhauptdeich und die Straße sollen vor einem Hochwasserereignis, das statistisch alle 200 Jahre vorkommt, schützen. Am Mittwochvormittag wurde nun die erhöhte Werftstraße nach ihrer Sperrung für die Umbauarbeiten offiziell wieder freigegeben – auch wenn die Absperrung bis Donnerstagvormittag noch nicht abgebaut wurde. Peter Wallin, CEO und Präsident von Bonava, war selbst anwesend, um sich über das Projekt in Germersheim vor Ort zu informieren. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hat er die Gründe genannt, warum die Region für sein Unternehmen interessant ist.