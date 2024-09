Ein bedeutender Abend für die Pfälzer Weinwelt: Am 4. Oktober, wird im Neustadter Saalbau die 86. Pfälzische Weinkönigin – oder Weinhoheit – gewählt. Erstmals in der Geschichte tritt ein männlicher Kandidat an. Manuel Reuther aus Forst stellt sich gemeinsam mit den Bewerberinnen Lara Karr aus Weisenheim am Berg und Denise Stripf aus Bad Dürkheim der Wahl.

Die diesjährige Wahl ist geprägt von intensiven Diskussionen um die Zukunft des Amtes. Ursprünglich plante die Pfalzwein-Werbung, den Titel „Weinkönigin“ in „Pfalzweinbotschafter“ umzubenennen und die Krone durch Anstecknadeln zu ersetzen, um das Amt geschlechtsneutral zu gestalten. Nach heftigen Debatten bleibt für dieses Jahr jedoch alles beim Alten. Eine Interessengemeinschaft soll künftig über mögliche Veränderungen beraten.

Die Kandidierenden bringen unterschiedliche Perspektiven mit. Lara Karr betont ihre Verbundenheit zu Tradition und Kultur und ist froh über den Erhalt von Krone und Titel. Denise Stripf und Manuel Reuther legen den Fokus auf die inhaltliche Arbeit des Amtes und sehen äußere Symbole als weniger entscheidend an.

Wir begleiten den Wahlabend in unserem Liveblog und informieren Sie aktuell über alle Entwicklungen und Hintergründe.