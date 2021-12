Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl soll ein neuer Parteichef die CDU wieder nach vorne bringen. Erstmals sollen die rund 400.000 Parteimitglieder eine Vorentscheidung über die Spitzenpersonalie treffen. Kandidaten sind der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Bis zum 16. Dezember konnten die CDU-Mitglieder online oder per Briefwahl abstimmen, am 17. Dezember soll das Ergebnis vorgestellt werden. Falls eine zweite Abstimmungsrunde nötig ist, beginnt diese am 29. Dezember, sie würde bis zum 12. Januar 2022 dauern. Die endgültige Entscheidung über den neuen Vorsitzenden sollen dann die 1001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar treffen. Anschließend muss die Wahl per Briefwahl bestätigt werden.

Das sind die Kandidaten:

Friedrich Merz

Norbert Röttgen

Helge Braun