„Influencer“ bedeutet übersetzt „Beeinflusser“. „Wie der Name schon sagt, versuchen die Stars der jungen Generation mit ihren Beiträgen in sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram oder YouTube ihre Fans zu beeinflussen“, sagt Deborah Woldemichael, Leiterin der EU-Medieninitiative klicksafe, die von den Landesmedienanstalten Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in Deutschland umgesetzt wird. Welche Gefahren drohen, lesen Sie hier