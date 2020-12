In Deutschland sind die Intensivstationen nah an der Belastungsgrenze. Wenn es keine Beatmungsplätze mehr für alle gäbe – wen lässt man dann sterben? Die wichtigsten Streitpunkte.

Leben gegen Leben

In Deutschland ist die Triage nicht gesetzlich geregelt – wie übrigens auch in den anderen westeuropäischen Ländern nicht. Seit Bergamo hat die Diskussion um die Triage nicht aufgehört, weder bei uns noch bei unseren Nachbarn. Das Ziel ist klar: In einer Situation absoluten Mangels möglichst viele Leben zu retten. Die Frage ist nur: Nach welchen Maßstäben?

