Die Eulen Ludwigshafen haben im Zweitliga-Klassenkampf einen herben Rückschlag erlitten. Am Freitagabend verlor die Mannschaft vor 2101 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle mit 24:35 (10:16) gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Dieser Einbruch kam nach den konstanten Leistungen der vergangenen Wochen überraschend. Nach einer passablen Viertelstunde sahen die Eulen kein Land mehr und gingen unter. Im Angriff leistete sich das Team viele, viele Fehler, in der Abwehr luden die Eulen zum Tag der offenen Tür ein. Vor allem Magnus Holpert bekamen die Gastgeber nie in den Griff. Immer wieder spazierten die Nordlichter durch die Eulen-Deckung und tauchten frei vor dem Tor auf. Friedrich Schmitt feierte sein Comeback, ihm war die lange Verletzungspause anzumerken. Der desolate Auftritt passte so gar nicht zum Traditionsspieltag. Die Mannschaft, die 1995 den Aufstieg in die Zweite Liga schaffte, war im Foyer der Halle und schrieb vor der Partie fleißig und gut gelaunt Autogramme. Nach dem Spiel wurde Thorsten Laubscher geehrt. Der Halbrechte spielte bis 2008 für die Ludwigshafener. Künftig hängt ein Banner mit seinem Konterfei unter dem Dach der Ebert-Halle, ihm wurde als zehntem Akteur diese Ehre zuteil.