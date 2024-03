Grelles Licht, laute Durchsagen, Gedränge an den Kassen: Einkaufen ist manchmal Stress. Was Menschen ohne Beeinträchtigung schon nervt, kann bei anderen zu Überforderung führen. Besonders betroffen sind Menschen mit psychischen Erkrankungen wie beispielsweise einer Autismus-Spektrum-Störung. Manche Geschäfte haben für Betroffene eine Extrazeit eingerichtet; für sie kann eine „Stille Stunde“ eine Chance sein. Konkret bedeutet das für Supermärkte, die sich daran beteiligen möchten, dass sie wöchentlich eine Stunde mit besonderen Bedingungen anbieten müssen. Dabei sollte das Licht gedimmt werden, verzichtet werden muss auf Durchsagen und Musik, laute (Handy-)Gespräche sollten unterbleiben. Doch es braucht mehr als eine „Stille Stunde“, wie der Mediziner Peter Praus im Gespräch mit Erhard Stern erklärt: Wenn Einkaufen an den Kräften zehrt.