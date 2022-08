Eltern, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, können mit einem Familienhörbuch ihren Kindern etwas Persönliches und Bleibendes hinterlassen. Am 16. Juli haben wir in der RHEINPFALZ am SONNTAG über Bianca Broughton berichtet: Die 34-Jährige hat Brustkrebs und drei Metastasen im Körper. Gemeinsam mit dem Projekt Familienhörbuch hat sie ihrer kleinen Tochter ein Hörbuch hinterlassen – ein Hörbuch, das zwischen 5000 und 6000 Euro kostet und durch Spenden finanziert wird. Jetzt unterstützt auch die Dietmar Hopp Stiftung das Projekt, das von der Journalistin Judith Brümmer gegründet wurde. Sie fördert das Projekt mit 252.000 Euro und ermöglicht so 50 weiteren Krebspatienten- und patientinnen die Teilnahme. Gemeinsam mit dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg und dem Universitätsklinikum Heidelberg unterstützt die Stiftung mit der Spende auch eine wissenschaftliche Begleitstudie. Wissenschaftler untersuchen, wie sich die Erstellung des Hörbuchs auf das Befinden der Patienten auswirkt. Dazu analysieren die Forscher mithilfe von Fragebögen und Interviews vor und nach der Aufnahme und nach dem ersten Hören die Situation der erkrankten Eltern. Es soll vor allem herausgefunden werden, wie das Hörbuch die Lebensqualität der Erkrankten beeinflusst.