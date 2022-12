Der Polizist war zwar im Weihnachtsurlaub, ein waches Auge hatte er trotzdem: Der Gesetzeshüter beobachtete am Nachmittag des Heiligenabends in Grünstadt einen Mann dabei, wie er an einer Tankstelle zwei Bier kaufte, diese trank und danach mit seinem Auto davonfuhr. Der Fahrer, ein 52-jähriger Grünstadter, wurde daraufhin in der Kirchheimer Straße kontrolliert. Er hatte 0,54 Promille Alkohol im Blut, berichten die Beamten. Dem 52-Jährigen wurde verboten, weiterzufahren und er musste seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel vorsorglich bei der Polizei lassen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit. Von einer Ordnungswidrigkeit wird laut ADAC dann gesprochen, wenn ein Fahrer mit 0,5 bis 1,09 Promille Auto fährt und keine weiteren Auffälligkeiten bestehen, das heißt, wenn ohne Kontrolle nicht bemerkt worden wäre, dass er Alkohol getrunken hat. Den Fahrer erwarten eine Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.