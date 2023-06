So mancher Frankreich-Besucher ist schon beim Bezahlen an der Automaten-Tankstelle gescheitert. Die Verweigerung der Kartenzahlung kann jedoch auch in anderen Ländern passieren – und nicht nur beim Tanken.

Welche Vorgänge hier mit im Spiel sind, wie man peinliche Lagen vermeidet – und was man seine Bank mit Blick auf die Kreditkarte fragen sollte, lesen Sie hier.