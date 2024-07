Muscheln, Ohrringe, kleine Pflanzen oder der Kieselstein vom Strand: Viele Menschen wollen sich ein kleines Stück Urlaub von ihrer Reise als Erinnerung an die schöne Zeit mit nach Hause nehmen. In manchen Fällen fallen allerdings Zollabgaben an und einige Mitbringsel dürfen überhaupt nicht eingeführt werden.

