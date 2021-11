In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 ist die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. 93 Menschen seien von Januar bis September 2021 auf den Straßen des Landes ums Leben gekommen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mit. Das waren 17 Todesopfer weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In den ersten drei Quartalen sei es zu insgesamt 90 994 Straßenverkehrsunfällen gekommen. Das war den Statistikern zufolge ein Rückgang von etwa 2,1 Prozent im Vergleich zu 2020. Auch die Zahl der Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen fiel von 2510 auf 2159 (minus 14 Prozent). Das Landesamt betonte, die Unfallzahlen dürften weiter stark von der Pandemie und damit verbundenen Lockdown-Phasen beeinflusst sein. Bei gelockerten Auflagen waren demnach immer wieder Anstiege in der Unfallstatistik zu verzeichnen.