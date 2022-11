Die Zahlen der Neuinfizierten in der Südpfalz sind in den vergangenen Tagen sehr am schwanken. Aktuell sinken sie wieder. Die Gesundheitsämter melden seit Donnerstag 126 Neuinfizierte in der Südpfalz: 54 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße und 72 im Kreis Germersheim. Drei Patientinnen sind an oder mit Corona gestorben: eine lebte in der Verbandsgemeinde Offenbach, eine in Landau-Land und eine in Landau. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: 255,8 in Landau, 229,2 im Kreis Südliche Weinstraße und 300,8 im Kreis Germersheim.