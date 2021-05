Die Anzahl der Mitarbeiter im Südzucker-Werk Neu-Offstein (Kreis Bad Dürkheim) ist zum Bilanzstichtag 28. Februar leicht auf 609 gesunken, ein Jahr zuvor lag sie bei 621. Am Konzernsitz in Mannheim blieb die Mitarbeiterzahl mit 528 stabil. Südzucker-Chef Niels Pörksen kündigte am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Mannheim an, dass Produktions- und Lagerkapazitäten in Neu-Offstein erweitert werden sollen. Die dort angesiedelte Division Beneo, die zum Segment Spezialitäten gehört, schätzt Pörksen als besonders zukunftsträchtig ein. Sie profitiere vom Verbrauchertrend zu gesunden Nahrungsmitteln.

Unter dem Strich schreibt der Südzucker-Konzern weiterhin rote Zahlen. Die Bilanz weist einen Konzernjahresüberschuss von minus 36 Millionen Euro aus, im Jahr zuvor waren es minus 55 Millionen Euro. Das operative Konzernergebnis stieg jedoch deutlich auf 236 (Vorjahr: 116) Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 15. Juli eine unveränderte Dividende von 20 Cent je Aktie vor.