In diesem Jahr haben Banden in Rheinland-Pfalz bisher 20 Geldautomaten zerstört, im Jahr 2023 waren es 50, ein Jahr davor 56. Den Rückgang wertet Innenminister Michael Ebling ( SPD) als Erfolg einer Kooperation mit Bankenverbänden. Mit einem Detail ist Sparkassenpräsident Thomas Hirsch aber unzufrieden. Die Gelegenheiten für Automatensprengungen seien deutlich zurückgegangen, ebenso die Erfolgsaussichten, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling am Donnerstag in Mainz. Das liege zum einen an den präventiven Maßnahmen der Bankenwirtschaft und zum anderen an einem verstärkten Fahndungs- und Kontrolldruck.

