Der Trend zu weniger Rauschtrinken (auch Komasaufen genannt) bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich 2021 fortgesetzt – zumindest, wenn man die Anzahl der in Kliniken behandelten jungen Menschen betrachtet. Laut Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse – Zahlen für 2022 gibt es noch nicht – sind im zweiten Corona-Jahr 6,8 Prozent weniger Zwölf- bis 18-jährige junge Männer und 8,4 Prozent weniger gleichaltrige Frauen mit Alkoholvergiftungen in Krankenhäuser eingewiesen worden als 2020. Diese Zahlen hat die KKH Rheinland-Pfalz/Saarland in einer Pressemeldung genannt. Den deutlichsten Rückgang hat es demnach vom Vor-Corona-Jahr 2019 auf 2020 gegeben: um insgesamt mehr als 30 Prozent. Laut Hochrechnung wurden 2021 deutschlandweit rund 11.000 Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren wegen eines akuten Alkoholrauschs stationär behandelt. Psychologin Franziska Klemm stellt laut der Pressemeldung klar, dass der Rückgang an Einweisungen nicht bedeute, dass Jugendliche seit der Pandemie weniger Alkohol trinken. Wie weitere Daten zeigten, seien zuletzt wieder mehr Zwölf- bis 18-Jährige wegen eines Alkoholrauschs ambulant behandelt worden, vor allem junge Männer. Möglicher Grund: Die wieder zunehmenden Gelegenheiten wie Konzerte und Partys.

Bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse wurde laut der Mitteilung Gruppendynamik als Hauptgrund für Alkoholkonsum genannt: Fast 80 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen trinken demnach, wenn es andere auch tun. „Deshalb ist es wichtig, Jugendliche möglichst früh über die Risiken von Alkohol aufzuklären“, so die Psychologin Klemm. Die Krankenkasse hat nach eigenen Angaben anonymisierte Mitgliederdaten ausgewertet.