Der Zentrale Busbahnhof in Landau ist am Mittwochmorgen bestreikt worden. Das teilen die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) und die Palatina Bus GmbH mit, deren Linien in der Südpfalz dadurch zwischenzeitlich weitestgehend lahmgelegt wurden. Die Blockade von demonstrierenden Busfahrern und Mitgliedern der Gewerkschaft Verdi wurde gegen 11 Uhr aufgehoben. Da vor dem Hintergrund des seit Montag landesweit andauernden und von Verdi angeregten Busfahrerstreiks nicht absehbar ist, ob und an welcher Haltestelle es wieder zu Protestaktionen kommen kann, müssen Fahrgäste laut QNV und Palatina Bus weiter mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Wobei aktuell wegen der unsicheren Lage ohnehin weniger Menschen den Bus nehmen. Das betont Jürgen Heil, Fahrdienstleiter bei Palatina Bus. „Erfreulicherweise konnten wir allerdings nach zwei Tagen wieder einen geregelten Betrieb am Morgen aufnehmen“, sagt Heil. Zu Wochenbeginn hatten noch Busfahrer und Verdi-Mitglieder die Hofeinfahrt des Unternehmens am Standort Edenkoben jeweils bis zum Vormittag zugestellt, sodass keine Fahrzeuge ausfahren konnten.