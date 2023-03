Nach einer Umfrage im Auftrag des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums haben nur 13 Prozent der Unternehmen Beschäftigte aus dem Ausland eingestellt. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) will Hilfsangebote bekannter machen.

„Wir sind ein Einwanderungsland und brauchen Fachkräfte aus dem Ausland“, sagte Schmitt am Freitag in Mainz bei der Vorstellung der Studie, die 130.000 Euro gekostet hat. Das Institut Kantar hat 700 rheinland-pfälzische Unternehmen befragt und herausgefunden, dass nur ein Viertel je versucht hat, Kräfte aus dem Ausland anzuwerben. Geklappt hat es demnach in 81 Prozent der Fälle.

Besonders aktiv seien die Branchen Verkehr und Logistik, Bau und Landwirtschaft sowie Dienstleistungen, zu denen die Gastronomie gehört, aber auch die Pflege. Am meisten werde in EU-Ländern gesucht. Dort gilt die Freizügigkeit für Arbeitnehmer. Die Studie legt außerdem offen, dass die Institutionen, die sich mit der Rekrutierung und Eingliederung befassen, wenig bekannt sind.

Positive Erfahrungen mit Kaiserslauterer Behörde

Mit der in Kaiserslautern angesiedelten zentralen Ausländerbehörde für die Fachkräfteeinwanderung haben jene, die sie nutzen, positive Erfahrungen gemacht. Die Industrie- und Handelskammern bieten in den sogenannten Welcome-Centern Dienste rund um die Rekrutierung und Eingliederung von Fachkräften an.

Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern, sagte, Rheinland-Pfalz stehe im Wettbewerb mit anderen Bundesländern: „Wir müssen uns schlauer aufstellen.“

Axel Bettendorf sagte als Vertreter der Handwerkskammern, es wäre gut, wenn es einen „Kümmerer“ gäbe, der Betriebe und ausländische Fachkräfte an die Hand nehmen könnte.