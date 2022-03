Ein Blick in die Regale Pfälzer Supermärkte zeigte am Mittwoch vielerorts ähnliche Bilder: Wenige leere oder lückenhafte Stellen, viele volle Regale drumherum. Was Hilfskonvois in die Ukraine mit den aktuellen Lücken zu tun haben, regionale Erzeuger bei den Lücken auffangen können und warum der Krieg in der Ukraine laut Handelsverband nicht direkt für die leeren Stellen in den Regalen verantwortlich sein kann, lesen Sie hier: „Leere Ölregale in Pfälzer Supermärkten – Unbedingt die Hamsterkäufe stoppen“