In Pirmasens und Zweibrücken haben sich deutlich mehr Frauen als Männer infiziert, in Ludwigshafen und Landau ist es genau umgekehrt. Jenseits solcher bisher schwer erklärbaren regionalen Unterschiede steht fest: Für ein Geschlecht ist das Coronavirus besonders gefährlich.

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bisher 138 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben (Stand: Freitag, 10.30 Uhr). 59 Prozent dieser Todesfälle betreffen Männer, 41 Prozent Frauen. Das entspricht in etwa der Lage im gesamten Deutschland (58 Prozent Männer, 42 Prozent Frauen bei bundesweit 5321 Todesfällen).

Nach einer Infektion mit dem Coronavirus haben Männer offenbar ein höheres Risiko, an einer Covid-19-Erkrankung zu sterben. Auch der Krankheitsverlauf ist bei Männern oft schwerer. Experten gehen davon aus, dass das weibliche Immunsystem stärker ist als das von Männern. „Östrogen stimuliert das Immunsystem, Testosteron hingegen unterdrückt es“, erklärt Professor Marcus Altfeld, der die Abteilung Virus Immunologie am Heinrich-Pette-Institut in Hamburg leitet. Frauen hätten so die Fähigkeit, eine schnellere Immunantwort aufzubauen und die Vermehrung von Viren besser zu kontrollieren.

Die Ausgangslage bei den Infektionen selbst ist dagegen eine andere: Insgesamt sind nämlich bundesweit laut Robert-Koch-Institut männliche und weibliche Personen mit 48 beziehungsweise 52 Prozent „annähernd gleich häufig betroffen“. Doch in Rheinland-Pfalz gibt es dabei teils deutliche Unterschiede: In Pirmasens und Zweibrücken sind lediglich 30 beziehungsweise 43 Prozent der Infizierten Männer. In Ludwigshafen sind es dagegen 63 Prozent, in Landau 58 Prozent.

Für den hohen Männeranteil in Ludwigshafen gibt es eine Erklärung

Was die Gründe für diese Unterschiede sind, darüber rätseln derzeit noch die Experten des Statistischen Landesamtes: „Erklärungsansätze für die starken Unterschiede der Geschlechteranteile haben wir noch nicht; für Pirmasens könnte die vergleichsweise geringe Fallzahl eine Rolle spielen.“ In der Tat haben sich in Pirmasens bisher lediglich 30 Personen infiziert. Auch in Landau (54 Fälle) und Zweibrücken (35) sind die Fallzahlen vergleichsweise gering.

Doch deutliche Unterschiede hinsichtlich der Verteilung der Infektionen bei Männern und Frauen gibt es auch dort, wo die Fallzahlen wesentlich höher sind. Im Westerwaldkreis beispielsweise sind nur 43 Prozent der 321 Infizierten Männer (Frauen: 56 Prozent). Ein völlig anderes Bild stellt sich im Kreis Mayen-Koblenz dar: Von den 337 Infizierten sind knapp 52 Prozent Männer. Eine Erklärung für den hohen Männeranteil in Ludwigshafen könnte die Infektionswelle in der dortigen Asylunterkunft sein: Alle 82 Infizierten sind Männer.

Anteil der Genesenen in der Pfalz: In Neustadt am höchsten

In Rheinland-Pfalz haben sich bisher 5761 Menschen mit dem Virus infiziert – das sind 39 Fälle mehr als am Vortag. 4153 Infizierte gelten inzwischen wieder als genesen – 126 mehr als am Vortag. Doch auch hier verläuft die Entwicklung regional sehr unterschiedlich. So sind in Neustadt 84,5 Prozent der Infizierten wieder gesund, in Ludwigshafen liegt dieser Anteil nur bei 54,2 Prozent. Die Anzahl der Todesfälle stieg in der Pfalz binnen einer Woche von 20 auf 31.

Erlebnistag Deutsche Weinstraße: Noch keine Entscheidung

Ob der autofreie Erlebnistag Deutsche Weinstraße am 30. August trotz der Corona-Krise stattfindet, ist gegenwärtig unklar. Es gebe dazu noch keine Entscheidung, sagte am Freitag Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger. Er wies allerdings darauf hin, dass die Pfälzer Wein-Werbeorganisation selbst nicht Veranstalter des Raderlebnistages sei, sondern die Gemeinden an der Strecke sowie die beteiligten Vereine. Dass es noch keine Festlegungen gebe, begründete Greilinger unter anderem mit den bisher fehlenden Vorgaben der Landesregierung zu Großveranstaltungen. Derzeit liefen aber Gespräche mit den Landkreisen und Kommunen entlang der Weinstraße. Greilinger geht davon aus, dass Ende nächster Woche klar ist, ob am Weinstraßen-Erlebnistag in diesem Jahr festgehalten wird oder ob er abgesagt wird.

Zum Erlebnistag, bei dem die für den Autoverkehr gesperrte Weinstraße zwischen Bockenheim und Schweigen den Radfahrern, Inline-Skatern und Spaziergängern gehört, waren im vergangenen Jahr über 200.000 Besucher gekommen.

Dreyer bezieht Merkel-Kritik nicht auf Rheinland-Pfalz

Von Angela Merkels Kritik (CDU) an einem „zu forschen“ Vorgehen einiger Bundesländer bei Corona-Lockerungen fühlt sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht angesprochen. Es gebe „gar keinen Grund, auf Rheinland-Pfalz zu deuten“, sagte sie am Donnerstagabend im ZDF. „Wir setzen eigentlich die Beschlüsse genau um, die wir gemeinsam miteinander besprochen haben“. Diese Beschlüsse würden auch bei der Wiederöffnung des Outlet-Centers in Zweibrücken beachtet, sagte Dreyer. Das Center hat rund 120 Geschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von 21.000 Quadratmetern. Das Land hatte die Öffnung dennoch erlaubt, die 800-Quadratmeter-Regel gilt dabei für jedes der Geschäfte einzeln.

Alle Daten zur Entwicklung der Corona-Panemie in der Pfalz stehen hier.