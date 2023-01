Elon Musk hat es einen für ihn wohl unschönen Guinness-Rekord aufgestellt: Er hat das meiste Privatvermögen aller Zeiten verloren. Wie die BBC am Mittwoch berichtet, ist das Nettovermögen des Tesla-Gründers seit November 2021 um satte 182 Milliarden Dollar auf gut 138 Milliarde Dollar im Januar 2023 geschrumpft. Eine Leistung, die mit einem Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde honoriert wird. Nie hat jemand mehr Geld in so kurzer Zeit eingebüßt wie er.

Grund für diese Geldverprulverung ist laut mehrerer Medienberichten unter anderem der Einbruch der Tesla-Aktien um etwa 70 Prozent in 2022. Wohl eine Reaktion auf die ansteigenden Energiepreis. Wie viel auch der Kauf des Kurznachrichtendienst Twitter zu dem Weltrekordverlust beigetragen hat, ist nicht klar. Sicher ist jedoch: Durch die vielen Twitter-bezogenen Schlagzeilen hatte Musk im vergangenen Jahr enorm an Beliebtheit eingebüßt. Allein im Dezember hatte Musk die Accounts mehrerer US-Journalisten wegen ihrer Berichterstattung sperren lassen und dafür viel Kritik geerntet. Er hatte daraufhin sogar seine Nutzer über Twitter abstimmen lassen, ob er als Chef zurücktreten sollte.