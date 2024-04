Die Stars aus dem Film wie Sänger Monji El Beji und Douglas Madenford werden dabei sein, wenn „Hiwwe wie Driwwe – Teil 2“ am 14. April in Landau uraufgeführt wird. Danach folgt eine Premierentour durch die Pfalz, manche Termine sind bereits ausgebucht.

Beide Teile von „Hiwwe wie Driwwe“ gehen auf Spurensuche nach dem Pfälzischen, wie es die 400.000 Nachkommen jener Auswanderer bewahrt haben, die im 17. und 18. Jahrhundert in die USA aufgebrochen sind. Der erste Filmteil von 2019 hat den Deutschlehrer Douglas Madenford aus Pennsylvania auf einer Reise in die Heimat seiner Vorfahren begleitet. Der zweite Teil mit dem selbstironischen Untertitel „Als ob emol ned gelangt hädd!“ schickt den Mundartsänger Monji El Beji, Frontmann der Bands Fine R. I. P. und Woifeschdkänisch, in die Staaten.

Pfälzer Schlitzohren

Comedian Chako Habekost kommt zu Wort und Karikaturist Steffen Boiselle, Wilhelm Hauth vom Elwetritsch-Verein und Peter Zürker vom Kalmit-Klapprad-Cup. Ist der Pfälzer ein kleines Schlitzohr?, wird der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck gefragt und kontert: „Ne, e großes.“

„Wir waren diesmal auch in Berlin, Ohio, wo die meisten Einwohner im Alltag noch Pennsylvanisch-Deutsch sprechen. Wir waren in einem Restaurant, in dem man tatsächlich auf Pfälzisch bestellen kann“, berichtet Regisseur Benjamin Wagener im großen RHEINPFALZ-Vorabinterview. Lesen Sie hier mehr über das zweite Filmprojekt des Schwegenheimers und wo es Karten für die Vorstellungen gibt.