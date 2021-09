Der neue Opel Astra, der am Mittwoch in Rüsselsheim erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, wird ab 22.465 Euro kosten. Er soll nächstes Jahr auf den Markt kommen. Das Werk Kaiserslautern, in dem rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt sind, liefert Teile zu. Zur Weltpremiere war auch Markenbotschafter Jürgen Klopp gekommen. Es war der erste öffentliche Auftritt des neuen Opel-Chefs Uwe Hochgeschurtz. Weiterer Bericht folgt.