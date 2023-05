Lukas Podolski hat knapp zwei Wochen vor seinem 38. Geburtstag seinen Vertrag bei Górnik Zabrze in Polen noch mal verlängert. Wie der Klub aus der Ekstraklasa am Freitag bekannt gab, unterschrieb der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014 einen neuen Kontrakt, der bis Ende Juni 2025 gültig ist. Podolski war im Juli 2021 aus der Türkei von Antalyaspor nach Zabrze gewechselt. In der aktuellen Saison erzielte er für den Verein in bisher 27 Meisterschaftsspielen fünf Tore. Am 4. Juni wird der 130-malige Nationalspieler 38 Jahre alt.