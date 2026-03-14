Mit Jürgen Habermas hat Deutschland einen Philosophen von Weltrang verloren. Er war in den USA ebenso geehrt wie in Japan. Jetzt ist er mit 96 Jahren gestorben. In Deutschland war der linksliberale Polemiker einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch Kontroversen bekannt, die er mit anderen Wissenschaftlern austrug, zuvörderst im sogenannten Historikerstreit. Jetzt ist Jürgen Habermas mit 96 Jahren in Starnberg in Bayern gestorben.

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