[Aktualisiert, 15. August, 08.35 Uhr]

Die bei Bauarbeiten auf der Friesenheimer Insel gefundene Weltkriegsbombe wurde laut Stadt Mannheim erfolgreich in der Nähe von Kirschgartshausen gesprengt. Der dazu eingerichtete Sicherheitsradius von 700 Metern um die Sprengstelle wurde im Laufe der Nacht auf Donnerstag aufgehoben. Laut Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) war der Einsatz sehr komplex, „weil die Bombe einbetoniert und damit nicht frei zugänglich war“.

Bei Bauarbeiten im Bereich der Friesenheimer Straße (Friesenheimer Insel) in Mannheim war am späten Mittwochnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Laut Stadt sollte das Kampfmittel möglichst bald außerhalb bebauten Gebiets gebracht und dort gesprengt werden. Zum Abtransport war ein Sicherheitsradius von 150 Metern rund um die Fundstelle erforderlich. Die Gebäude in diesem Bereich durften vorübergehend nicht verlassen werden. Eine Evakuierung war nicht notwendig.