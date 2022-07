[Aktualisiert: 18.20 Uhr] Die zweite Fliegerbombe innerhalb weniger Wochen ist am Donnerstag in Mannheim gefunden worden. Während der Entschärfung mussten 2000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Experten gaben am Abend Entwarnung: Bombe entschärft. Als Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, wie die Fachleute des Landes behördenintern bezeichnet werden, die Entscheidung zur sofortigen Entschärfung trafen, war klar: Rund 2000 Menschen in Neuostheim und Feudenheim müssen in Sicherheit gebracht werden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe auf der Maulbeerinsel sollte noch am Donnerstag unschädlich gemacht und abtransportiert werden.

Die Polizei machte Lautsprecherdurchsagen, um die Menschen zu bitten, die betroffenen Bereiche zu verlassen. Die Insel befindet sich zwischen Neckarkanal und Altneckar.

Für die Dauer der Entschärfung hatte die Stadt in der Mensa der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit einen Betreuungsraum für Menschen eingerichtet, die nicht bei Verwandten, Freunden oder andernorts unterkommen konnten. Auch Straßenbahnlinien waren durch Sperrungen betroffen.

Bombenfund schon vor wenigen Wochen

Schon am 31. Mai war am Mannheimer Neckar eine Weltkriegsbombe ähnlichen Kalibers gefunden worden. Auch der Blindgänger am Hans-Reschke-Ufer in der Nähe der Riedbahn-Brücke kam bei Bauarbeiten zum Vorschein. Damals machten die Experten den Blindgänger innerhalb von 30 Minuten unschädlich. Auch hier mussten Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern ihre Häuser und Wohnungen verlassen. 1000 Personen waren von diesem Bombenfund betroffen.